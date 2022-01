Dybala, Marotta si è già mosso. Piano Inter: individuati i ruoli da rinforzare

L'attaccante argentino, in scadenza a giugno con la Juventus, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro

Preso Gosens, in attesa di chiudere per Caicedo per puntellare l'attacco in questa seconda parte di stagione, bloccato Onana in vista della prossima: l'Inter si sta muovendo con rapidità e con idee molto chiare, sia per il presente che per il futuro. Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato nerazzurre, a cominciare da quel Paulo Dybala in scadenza a giugno con la Juventus e sogno (proibito?) dell'ad Marotta: "Beppe Marotta guarda verso Torino (e Sassuolo). Messi a segno i primi due colpi in ottica estiva (Onana come erede di Samir Handanovic e Gosens come sostituto di Ivan Perisic); l'estate dell'Inter sarà sulla falsa riga, con colpi mirati che migliorino la qualità di un organico già di prim'ordine".