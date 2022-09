Dzeko: “Oggi Bayern più forte di noi. Non sono preoccupato, non siamo ancora al 100%”

Al termine di Inter-Bayern Monaco, Edin Dzeko ha commentato la gara ai microfoni di Mediaset Infinity. "Penso che oggi il Bayern sia più forte di noi. È la verità, anche se abbiamo avuto anche noi alcune occasioni. Squadre così ti puniscono a ogni errore. Non sono preoccupato. So che siamo forti e sicuramente non siamo ancora al 100%. Queste sconfitte lo dimostrano e bisogna solo lavorare".