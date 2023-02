Dzeko certezza assoluta dell’Inter: è il punto fermo di Inzaghi. Nella testa di Edin…

"Adesso l’Inter è anche saldamente sulle spalle del bomber che ha raggiunto la doppia cifra stagionale dei gol con largo anticipo sulla metà del campionato. Il punto fermo di Inzaghi è stato Dzeko quando tutti gli altri erano ammaccati o in ritardo di condizione. domenica a San Siro affiancherà Lautaro Martinez nel nuovo assalto ai rossoneri. Diciotto giorni dopo una serata a senso unico in Supercoppa, spunta un nuovo derby in cui fare la differenza. Edin è carico fin d’ora. Anche senza segnare molto, in questa fase, l’apporto di Dzeko è sempre stato determinante. Un bottino da undici gol stagionali basta e avanza, in principio di febbraio, per derubricarlo a certezza assoluta in questa Inter".