Dzeko: “In Champions davamo tutto, in campionato meno. Mi piace la coppia Thuram-Lautaro”

Edin Dzeko, ex attaccante dell'Inter e oggi in forza al Fenerbahce, ha parlato ai microfoni di Prime Video: "L'età è un numero. Quando hai la testa giusta poi fisicamente arrivi meglio, sai cosa devi fare, hai nella tua testa solo le cose che fanno bene al tuo corpo. Qui in Turchia sono molto contento, ho trovato una società molto importante, il Fenerbahce è il Real Madrid di Turchia. Ovviamente rimangono nel cuore tutte le squadre in cui ho giocato. L'Inter? Vedo 2 anni meravigliosi, che purtroppo non sono finiti come volevamo noi. Abbiamo fatto una bella partita, ci è mancata un po' di fortuna, con queste occasioni che abbiamo avuto, ma questo è il calcio. Se non fai gol è difficile che vinci".

"Penso che l'anno scorso soprattutto il mister era sotto grande pressione, i risultati in campionato non erano al nostro livello, ma in Champions League, che è la competizione più importante, perdi tante energie arrivando in finale. Forse in Champions davamo tutto, poi in campionato pensavamo che un po' meno ci bastava. Come vedo la coppia Lautaro-Thuram? Lauti e Thuram penso che vadano bene insieme, ho visto le partite e per adesso stanno funzionando bene. Thuram è nuovo, deve abituarsi alla squadra e al campionato italiano, ma non mi sembra che abbia difficoltà in questo momento. Dove mi piacerebbe giocare? Un po' tardi per questa domanda... Il Real Madrid per me è la squadra più grande del mondo".