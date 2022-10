Dzeko: “Contento per Lukaku. Era gara importante. Premio Mvp? Felice non ci sia Brozo…”

Al termine di Inter-Viktoria Plzen, Edin Dzeko ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Il premio di MVP? Sono felice che non c'è Brozo, perché li prende sempre lui. Era una partita importantissima per noi, a parte i primi 15' abbiamo fatto bene. C'è tanta esperienza in questa squadra, sapevamo che cosa ci portava questa vittoria. Anche quando loro avevano palla dovevamo tornare a difendere. Dove può arrivare l'Inter? Adesso siamo agli ottavi, vediamo il sorteggio. Sicuramente becchiamo una quadra e ce la giochiamo come abbiamo fatto col Barcellona. Lukaku? Contento che sia tornato e che abbia fatto gol perché agli attaccanti i gol danno fiducia. Soprattutto adesso che ci aspettano partita importanti".