SM – Da Dzeko a De Vrij: il punto sui giocatori in scadenza. Novità su Bastoni e Calha

L'Inter vuole evitare altri casi Skriniar e ha già iniziato ad intavolare le trattative con alcuni giocatori in scadenza e altri pilastri, come Bastoni e Calhanoglu, che hanno un contratto sino al 2024. Secondo Sport Mediaset, c'è già la spunta verde e manca solo la firma per il rinnovo di Darmian, con cui è stato trovato l'accordo sulla base di un prolungamento annuale con opzione per il secondo anno. Stessa offerta anche per Edin Dzeko, con ingaggio ridotto rispetto ai 5 mln attuali anche se saranno necessari incontri, a fine mercato invernale, con l'agente del bosniaco per raggiungere l'intesa. Da valutare anche il futuro di Handanovic, che dovrà decidere se proseguire a giocare o, opzione più probabile, ritirarsi ed entrare a far parte dello staff portieri di Inzaghi.