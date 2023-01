Sky – Inter, i dettagli del rinnovo di Darmian. Bastoni, Calha e ora Dzeko

Dopo il terremoto Skriniar , l’Inter è ora al lavoro per prolungare diversi contratti. Da Matteo Darmian a Edin Dzeko, ma non solo: ecco gli aggiornamenti in arrivo da Sky Sport.

"L’agenda per i rinnovi intanto è fitta: in arrivo quello di Matteo Darmian, 1+1 come anni di contratto. Si è iniziato a parlare di quello di Bastoni, in scadenza nel 2024, c’è la volontà di proseguire insieme. Contatti anche per Calhanoglu e ora in agenda c’è quello di Dzeko, in scadenza al 30 giugno 2023 invece”, le parole dallo studio.