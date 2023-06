Dzeko, l’Inter si allontana. Offerta da 12 milioni dal Fenerbahce: l’agente è già a Istanbul

"Dzeko è in scadenza, va ricordato. Ed è seriamente tentato di accettare la corte turca, anche perché dal canto suo non vede chiarezza nella volontà dell’Inter. Nei prossimi giorni, entro la fine di questa settimana, ci sarà un incontro tra l’agente di Edin e il club nerazzurro. La situazione intorno all’attaccante è cambiata nelle ultime settimane. A fine marzo Dzeko aveva trovato un accordo di massima con i dirigenti interisti per un contratto di un anno a 5 milioni di euro netti. Per la firma si era convenuto di aspettare l’evoluzione della stagione e l’ok definitivo di Zhang. Ma nel frattempo lo scenario è cambiato. Tanto che oggi l’Inter è pronta a dire sì al rinnovo solo se quel contratto, sempre annuale, non supererà quota 4 milioni. Difficile, in questo panorama, pensare che si possa arrivare al rinnovo. Dzeko è disposto a considerare l’ipotesi solo se l’Inter tornasse a mettere sul tavolo la stessa offerta della scorsa primavera: in quel caso, lascerebbe cadere la proposta turca. Peraltro, il Fenerbahce non è neppure l’unico club interessato a Dzeko: su di lui si è mosso anche l’Al Hilal, ma fin qui senza successo", scrive il quotidiano.