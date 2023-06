Edin Dzeko è sempre più vicino al Fenerbahce. L'attaccante ha rifiutato la proposta di rinnovo di un anno da parte dell'Inter e ora sta per firmare con il club turco per due anni. Il bosniaco riceverà uno stipendio da 4,5 milioni di euro ed è atteso a breve in Turchia.

Secondo quanto riporta il portale turco Hurriyet "Il Fenerbahce ha trovato un accordo con Edin Dzeko, con il quale è in trattativa da tempo. L'attaccante bosniaco arriverà oggi in Turchia. Il club gialloblù ha avuto un incontro con l'agente del giocatore Alessandro Lucci a Istanbul ed è stato trovato l'accordo per il suo trasferimento in Turchia".