United, ecco l’offerta per Onana ma c’è distanza con l’Inter. Vicario prenotato

"Mentre si attraversano queste porte girevoli, continuano a suonare i telefoni. In quello di André Onana compare di frequente un numero memorizzato sin dai tempi in cui aveva casa su un canale di Amsterdam: è Erik Ten Hag, vecchio maestro nell’Ajax dei miracoli e ora incaricato alla ricostruzione nella Manchester rossa". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al pressing dello United per Onana, tenuto conto del fatto che De Gea, portiere titolare, è in scadenza di contratto.