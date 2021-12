Sky – Inter, Dzeko tornato a casa precauzionalmente per un lieve raffreddore

Edin Dzeko ha lasciato Appiano Gentile dopo essersi sottoposto in mattinata a un tampone molecolare post vacanze

L'Inter di Simone Inzaghi si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per la ripresa degli allenamenti verso la partita in programma il 6 gennaio contro il Bologna. Tamponi per tutto il gruppo squadra, come anticipato da FcInter1908 questa mattina.