Dzeko: “Lautaro fondamentale per la squadra. Non giochiamo bene come l’anno scorso ma…”

Al termine di Sassuolo-Inter , Edin Dzeko ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "È la terza volta che dovevo fare il 100esimo. Meno male perché oggi contava molto per la squadra. Svolta col Barça? Speriamo perché il calendario è difficile, sicuramente dopo il Barcellona volevamo confermarci in campionato perché ultimamente non stavamo facendo bene. Siamo in una grande squadra dove non ci sono solo 11 giocatori e tutti sono importanti".

"Tutti devono dare il contributo, all'Inter non devi guardare se giochi dall'inizio, quando entri devi dare il massimo. Lautaro? È importante per la squadra, è un ragazzo che gioca per la squadra. Noi attaccanti siamo abituati che succedono cose del genere, però basta che c'è un altro lì che la mette dentro e la squadra vince. Anche oggi il portiere ha fatto una parate splendida. Bisogna continuare così, magari quando meno te lo aspetti il gol arriva. Non giochiamo bene come l'anno scorso, magari sono arrivati altri giocatori e alcuni sono andati via. Abbiamo tempo per riprenderci e giocare come l'anno scorso. Io e Lukaku siamo giocatori diversi, io magari mi abbasso di più, lui va in profondità. L'anno scorso abbiamo giocato bene, ma lo scudetto lo abbiamo perso. Oggi non è stata la nostra partita migliore, ma prima della partita ci siamo detti che andava portata a casa".