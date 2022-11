Inter: Dzeko mostra attributi a curva Juventus? Procura FIGC apre un fascicolo

Alla fine della partita con la Juventus aveva fatto, e si erano viste alcune immagini circolate sul web, un gestaccio verso la curva dei tifosi della formazione di casa. Per questo, la Procura della Figc ha aperto un fascicolo su Edin Dzeko e, appunto, sul gesto fatto ai tifosi bianconeri dopo la sconfitta in campionato per due a zero subita dall'Inter.