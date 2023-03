GdS – Inter, si allontana rinnovo Dzeko: “Sullo sfondo c’è questa tentazione”

In parallelo alla trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter, La Gazzetta dello Sport svela un altro scenario per Edin Dzeko

Alessandro Cosattini

C'è una tentazione sullo sfondo per Edin Dzeko. In parallelo alla trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter, La Gazzetta dello Sport svela un altro scenario oggi. "Le parti non si sentono da gennaio e nell’ultima puntata è emersa chiara una distanza. L’Inter, infatti, ha proposto al bosniaco – che il prossimo 17 marzo compirà 37 anni – un rinnovo di un anno, mentre Edin punta a un nuovo accordo biennale.

Società e entourage del giocatore si erano dati appuntamento in primavera, per un aggiornamento. Cosa che a questo punto non avverrà in tempi stretti, visto il nuovo piano societario. Sullo sfondo, poi, c’è quel vecchio desiderio di Edin di provare un’avventura negli Stati Uniti prima di chiudere la carriera: vincerà la tentazione di una nuova esperienza o l’ambizione di sentirsi ancora un giocatore da top club in Europa?", si interroga la rosea.