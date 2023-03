Milito: “Inter, non è stagione da buttare. Champions? Non mi porrei limiti”

Le parole del Principe: "Qualche punto per strada l’Inter l’ha lasciato, e magari non doveva. Ma non mi sembra affatto una brutta stagione"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Diego Milito, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della stagione disputata sin qui dai nerazzurri: «È seconda in classifica, in semifinale di Coppa Italia, si sta giocando i quarti di Champions: la stagione dell’Inter non è da buttare. Certo, l’Inter deve puntare sempre a vincere. Ma in A sono più i meriti del Napoli che il demerito di altre squadre. Qualche punto per strada l’Inter l’ha lasciato, e magari non doveva. Ma non mi sembra affatto una brutta stagione».