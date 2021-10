D’Ambrosio: “Assist di Sanchez eccezionale. Il contatto in area? Decisione corretta”

Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate al termine di Empoli-Inter

Al termine di Empoli-Inter, Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Dumfries? Non lo trovavo e lui non aveva capito che cercavo lui, c'è stata una piccola incomprensione. Era dovuto a lui come concetto di squadra del noi e non dell'io. In questi ultimi anni questa forza del gruppo ci ha portato a degli ottimi risultati e su questa linea dobbiamo continuare. Le cose giuste si cercano di portarle avanti, questo è un concetto che ci ha trasmesso Conte e lo sta portando alla grande Inzaghi. Noi che siamo rimasti con il mister per due anni, dobbiamo fare il possibile per continuare su questa squadra".