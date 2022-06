Entourage Vanheusden: “Zinho si sente bene e ha entusiasmo. Ecco il suo desiderio”

Il futuro di Zinho Vanheusden è ancora tutto da decifrare. Dopo l'ennesimo infortunio, il difensore vede la luce in fondo al tunnel e spera di tornare a giocare con un certa regolarità. La certezza è che Vanheusden inizierà il ritiro con l'Inter. "Zinho si sente molto bene e ha molto entusiasmo. È la prima volta che sentiamo che il dolore è passato. Speriamo che la sfortuna non lo colpisca più", ha detto l'entourage del giocatore. Diverse squadre di Serie A hanno già manifestato interesse, ma è ancora presto per sapere dove giocherà la prossima stagione. In ogni caso, il suo desiderio principale è "giocare per un buon club", dice il suo entourage.