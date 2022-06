Vanheusden, le offerte non mancano: l’idea dell’Inter e il valore a bilancio

Reduce da un'altra stagione caratterizzata dai problemi fisici, Zinho Vanheusden è al lavoro per farsi trovare pronto per l'inizio del ritiro estivo dell'Inter. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere: le offerte non mancano di certo, sia in prestito che a titolo definitivo, con i nerazzurri che potrebbero anche decidere di tenerlo in rosa come alternativa al terzetto arretrato titolare. Come scrive calciomercato.com, il classe '99 belga è ancora a bilancio per circa 12,8 milioni di euro: la dirigenza interista ha puntato con forza su di lui, lo ha aspettato nei momenti più difficili, sa che potrà tornare a livelli da nazionale del Belgio e non vuole "liberarsene" a cuor leggero. Verona, Udinese, Spezia e Sampdoria, oltre a diversi club esteri fra Bundesliga e Ligue 1 hanno chiesto informazioni: l'ipotesi più probabile, al momento, è quella di un prestito in una squadra che possa garantirgli un importante minutaggio.