Da vice-Handanovic ad erede: Inter, in ascesa le quotazioni di Musso. Con l’Udinese…

Juan Musso è uno dei nomi forti per il futuro della porta dell’Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di un estremo difensore giovane e affidabile che possa crescere alle spalle di Samir Handanovic, prossimo alle 36 primavere, e successivamente sostituirlo nel ruolo di titolare. Così scrive il Corriere dello Sport:

“C’è sempre più il nome di Juan Musso, opzione forte per la porta dell’Inter come vice-Handanovic. In Argentina spingono, anche in queste ore, con un’ipotesi che ha preso corpo già negli scorsi mesi. Il portiere dell’Udinese, stessa società dalla quale i nerazzurri hanno preso Handanovic nel 2012, sarebbe vincolato da una clausola di 35 milioni di euro secondo quanto sostiene Tyc Sports. L’Inter – che tiene viva anche la soluzione Radu – però non arriverà a quelle cifre per un dodicesimo: può stanziare una ventina di milioni, mentre in bianconero sbarcherebbe Augustin Rossi che il Boca Juniors ha prestato al Lanus“.

PIANO INTER – “Musso in questo campionato è riuscito a mantenere nove volte su 26 la porta inviolata. L’Inter gli consentirebbe nelle prossime stagioni un passaggio di testimone con Handanovic, che ha dieci anni in più. E deve per forza di cose cautelarsi in caso di necessità, come successo in febbraio quando Padelli non ha saputo dare le giuste garanzie“.