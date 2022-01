L’agente di Eriksen: “Ritorno in Premier? Come tornare a casa. Lo hanno…”

Il procuratore ha parlato della possibilità che il centrocampista danese torni a giocare in Premier League

Questa volta le sue parole arrivano dal sito della BBC e si riferiscono soprattutto al futuro del danese. «Il suo ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Tottenham? Sarebbe assolutamente come tornare a casa».

Al Nazionale danese non è stato consentito di continuare la sua avventura con l'Inter con cui ha vinto l'ultimo scudetto. Le regole del campionato italiano non consentono al giocatore di essere in campo con un defibrillatore e per questo è arrivata la rescissione con il club nerazzurro. Si sta allenando in Danimarca e continua a lavorare per il recupero.