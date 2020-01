Sky Sports UK – L’Inter insiste, vuole Eriksen subito. Ancora non c’è accordo con il Tottenham

“L’Inter insiste e sta continuando a cercare di acquistare Eriksen entro la fine del mercato di gennaio. Ma finora non è stato raggiunto alcun accordo tra nerazzurri e Tottenham”. E’ questo l’aggiornamento su Christian Eriksen che arriva da Sky Sports UK.

L’Inter, ormai è noto, vuole mettere le mani sul fuoriclasse danese e sta verificando la possibilità di anticiparne l’arrivo a gennaio, senza aspettare che il giocatore sia libero a zero.

Il contratto di Eriksen scade il prossimo 30 giugno.

Nei prossimi giorni, in Italia, è atteso l’arrivo del procuratore del centrocampista, che dovrebbe avere un incontro proprio con l’Inter per cercare intanto di raggiungere un accordo per il prossimo giugno. Ma Marotta, complici le difficoltà per Vidal, valuta la mossa immediata.