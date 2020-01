Inter, Eriksen arcobaleno dopo il temporale. Conte gli chiede le reti scudetto e stasera…

Giornata importante quella di ieri in casa Inter. Eriksen è diventato ufficialmente un nerazzurro e si è messo subito a disposizione di Conte, tanto che oggi potrebbe andare in panchina.

“C’è un po’ di tutto nello stato d’animo dell’Inter. L’entusiasmo per l’arrivo di Christian Eriksen, la depressione per le due giornate di squalifica a Lautaro, l’ansia di dover battere la Fiorentina e la determinazione di voler approdare alle semifinali di Coppa Italia, Colonne d’Ercole mai più raggiunte dal 2016, e dove chi arriverà troverà il Napoli. L’Inter ha rallentato di netto e deve ripartire dopo i tre pareggi in campionato. L’arrivo del danese è un po’ come l’arcobaleno dopo il temporale: dà serenità. Conte lo porterà in panchina, ma potrebbe farlo pure giocare subito. Il 27enne danese è già attore protagonista dell’Inter, non solo per l’inedita presentazione alla Scala. Un colpo di teatro per riaccendere le luci, ultimamente un po’ soffuse, sul palcoscenico nerazzurro”, spiega il Corriere della Sera.

“La stagione scorsa segnò all’Inter in Champions League, eliminandola di fatto dalla competizione, da qui a giugno invece Conte chiede a lui le reti per dare l’assalto allo scudetto e andare fino in fondo in Coppa Italia. Eriksen il gol ce l’ha addosso. In Premier League ha collezionato 66 assist (nessuno come lui) e 51 reti. In carriera di gol ne ha segnati 106, insomma la porta la vede piuttosto bene”, aggiunge il quotidiano.