Eriksen, aria di addio: a fine partita da solo a salutare i tifosi, stavolta applausi per lui

Il Tottenham non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Watford. Per Christian Eriksen, oggetto del desiderio dell’Inter, meno di 20 minuti in campo. A fine partita, il campione danese è stato il primo ad andare sotto lo spicchio riservato ai tifosi degli Spurs per salutare la sua tifoseria. Per l’ultima volta? Eriksen è andato da solo a salutare quelli che potrebbero essere ben presto i suoi ex tifosi, prima di rientrare negli spogliatoi. E stavolta per lui, spesso fischiato nell’ultimo periodo, sono stati solo applausi.

Jose Mourinho, ieri, aveva assicurato che il danese oggi avrebbe giocato. E ovviamente si immaginava dal primo minuto. In realtà, il danese è rimasto a lungo in panchina. E l’Inter coltiva sempre più la speranza di chiudere il colpo da novanta già in settimana.