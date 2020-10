Cds – Eriksen, lamentela garbata. Ma se Conte dovesse escluderlo dal derby…

Aveva vestito quella da titolare nella gara contro la Fiorentina, poi però era andato in panchina contro Benevento e Lazio. Sarà una delle opzioni per Conte che non ha Sensi per squalifica in mezzo al campo. Ma il tecnico potrebbe anche puntare su Barella, Brozovic e Vidal, escludendo di nuovo l’ex Spurs dall’undici di partenza.

Il Corriere dello Sport scrive a questo proposito: “Sarebbe una scelta forte, ma resta da capire quale sarà l’approccio di Conte che, come tutti gli allenatori, non amano le “lamentele” pur garbate dei propri giocatori quando si trovano a migliaia di chilometri di distanza”.