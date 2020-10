Inter: Vidal-Sanchez, oggi tampone e controlli. Skriniar ancora bloccato. Bastoni e Perisic…

Sarà un derby particolarissimo e nessuno avrebbe mai voluto vederlo così. Lo chiamano derby della speranza, perché si ricomincia dopo il riscontro di diversi casi positivi prima al Milan e poi all’Inter. La più colpita dal coronavirus è stata la squadra nerazzurra: verranno fatti altri test nelle prossime ore e sono quelle in cui Conte metterà di fatto mano sulla stracittadina contro il Milan.

Ieri sera sono tornati anche gli ultimi nazionali, Vidal e Sanchez. Quest’ultimo pare – da voci che arrivano dal Sudamerica – che abbia qualche problema muscolare da verificare. Sicuramente lui e il compagno dovranno sottoporsi quest’oggi al tampone. Gli altri li hanno già fatti ieri e all’Inter sperano che l’emergenza sia chiusa. Bastoni, il primo a risultare positivo, oggi farà il tampone e potrebbe tornare in panchina se si fosse negativizzato, altrimenti rientrerà per la Champions. Contro il Borussia M dovrebbero rientrare, se i test andranno bene, anche Nainggolan e Gagliardini che faranno domenica i test molecolari.

Nella giornata di ieri la Procura federale ha anche svolto un controllo di routine al centro sportivo Suning in memoria di A. Moratti. L’isolamento fiduciario terminerà martedì, a dieci giorni dall’ultimo caso emerso, quello di Young. Dopo la seduta odierna di allenamento Conte e i suoi andranno in ritiro, hanno solo un allenamento per preparare la gara contro il Milan e la sgambata di domattina. Ci sarà Perisic che è tornato acciaccato dopo la botta rimediata con la Francia, ma non preoccupano le sue condizioni.

Infine Skriniar. Non ha ancora ottenuto dal governo slovacco il via per rientrare in Italia: “Non può fare come Ronaldo a causa delle leggi diverse tra Slovacchia e Portogallo. Non arriverà prima di martedì“, spiega il Corriere dello Sport.

