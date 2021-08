Inter, Eriksen tornato a Milano: Chris ha già parlato con Marotta

L'Inter e tutti i tifosi nerazzurri riabbracciano Christian Eriksen. Il centrocampista danese è infatti tornato a Milano

L'Inter e tutti i tifosi nerazzurri riabbracciano Christian Eriksen. Il centrocampista danese è infatti tornato a Milano per la prima volta da quel maledetto 12 giugno e dal dramma sfiorato durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'ex Tottenham ha già avuto un primo colloquio con Marotta in sede. Prossimamente, Eriksen dovrebbe recarsi ad Appiano per salutare i compagni e Simone Inzaghi: