Di Marzio: “Eriksen? Con Conte amore non sbocciato. In estate tante offerte, ma l’Inter…”

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha parlato dell’impiego di Eriksen e delle indiscrezioni di mercato che lo hanno riguardato nell’ultima sessione:

«Tormentone Eriksen? L’amore non è sbocciato e continua a non sbocciare. Sembra una convivenza quasi forzata per vari motivi. Provato a cederlo? Non hanno provato a cederlo, hanno detto di no a varie offerte di prestito arrivate per lui negli ultimi giorni del mercato tra cui il Borussia Dortmund», ha sottolineato.

«Ma l’Inter non lo avrebbe dato in prestito come non ha voluto cedere Nainggolan. Se le cose cambieranno a gennaio si vedrà. Ma non c’è mai stata una trattativa destinata a finire bene perché l’Inter non ha mai aperto al prestito», ha concluso il giornalista.

(Fonte: SS24)