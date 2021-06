Eriksen dimesso oggi. CorSera: “Ritorno in campo con l’Inter? C’è una speranza”

Dopo qualche giorno in ospedale in seguito al malore accusato durante Danimarca-Finlandia, Christian Eriksen sarà dimesso oggi

Ecco lo scenario per la sua carriera secondo il Corriere della Sera:

"Sarà dimesso oggi il giocatore dell’Inter, tornerà nella sua casa qui in Danimarca, starà con la famiglia, la moglie Sabrina, i due figli. Il defibrillatore regolarizzerà l’aritmia al cuore, stravolgerà invece la sua carriera. Il futuro da professionista è in bilico, a essere ottimisti in pausa. Tra un mese rientrerà a Milano, ripeterà tutti gli esami daccapo. Se il defibrillatore è solo temporaneo e potrà essere rimosso ha qualche chance di tornare in campo con la maglia nerazzurra, comunque non subito, altrimenti per lui inizierà un’altra storia".