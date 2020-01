Sky – Inter, mission impossible per Eriksen. Ma in mezzo ai dubbi, ci sono due grandi certezze

Si chiama Christian Eriksen il sogno dell’Inter targata Suning. Sono partiti i contatti per capire la fattibilità dell’operazione, che resta comunque complessa a causa delle grosse cifre e dell’enorme concorrenza. Ma Sky Sport spiega un dettaglio: “L’idea rimane quella di avere Vidal ora ed Eriksen a giugno, ben sapendo che servirà una mission impossible per prendere il faro del Tottenham. Ma in mezzo ad un mare di difficoltà ed ipotesi complicate, esistono due certezze. La prima è che i dirigenti dell’Inter sono specialisti nei parametri zero, vedi Marotta alla Juve e Ausilio con De Vrij e Godin. La seconda è che sarà pure una missione impossibile: ma l’Inter si è comunque mossa, con incontri e contatti. Una società che pensa in grande deve provarci, a prescindere“.