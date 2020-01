Sky – Mercato, Vidal assoluta priorità. Eriksen a zero? Ecco la mossa dell’Inter

L’Inter continua il lavoro sul mercato, mirato a rinforzare di molto la squadra a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico, riporta Sky Sport, a ritenere Arturo Vidal l’assoluta priorità: va convinto il Barcellona, il club nerazzurro continua a premere. Il giocatore ha già dato il suo sì da tempo, da capire la volontà dei catalani, soprattutto dopo la cessione di Alena e l’infortunio di Arthur. Si ragiona poi sulle opportunità, con Christian Eriksen come possibilità a parametro zero per giugno: i costi sono da tenere in considerazione, così come la concorrenza. E cosa ha fatto l’Inter? Ha iniziato un filo diretto coi procuratori, ha iniziato a parlare per capire i costi e la fattibilità. La dirigenza del Tottenham ha fatto però capire all’Inter che preferirebbe cederlo direttamente a gennaio per 20 milioni. I nerazzurri, però, sono concentrati sul prenderlo in estate, con Vidal a gennaio.