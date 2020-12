Gds – Eriksen c’entra poco con quest’Inter: meglio farsene una ragione. Se il club sarà bravo…

Nel pre partita Beppe Marotta è stato chiaro circa il futuro di Christian Eriksen: “È trasferibile. Non è una punizione, è un dato di fatto oggettivo. Ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale ed è giusto dargli la possibilità di trovare spazio altrove“.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in questo momento la striscia di successi ha messo da parte la questione Eriksen: “Il danese c’entra poco con quest’Inter, meglio farsene una ragione. Se l’Inter sarà brava nel baratto – oggi la moneta scarseggia dovunque – potrebbe eliminare un equivoco e offrire qualche soluzione in più a Conte che ieri, nell’epoca dei cinque cambi, ha messo dentro solo Vidal e Gagliardini da una panchina già corta“.

(Gazzetta dello Sport)