Vanni: “Inter-Spezia, l’ultimo a lasciare il campo è stato Eriksen. In spogliatoio dopo…”

Nonostante Christian Eriksen non giochi quanto vorrebbe, il suo atteggiamento è sempre molto professionale. Di un particolare relativo al centrocampista danese ha parlato Franco Vanni, giornalista di Repubblica, dopo la vittoria dell’Inter contro lo Spezia: “L’ultimo a lasciare il campo è stato Christian Eriksen. Al termine del lavoro atletico con quei compagni che come lui non hanno messo piede in campo, si è esercitato a calciare lungo. È rientrato in spogliatoio alle 17:22, più di mezz’ora dopo la fine del match”.