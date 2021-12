Eriksen torna ad allenarsi, quale futuro? Tre piste, chi lo conosce dice che…

La Repubblica parla del futuro di Christian Eriksen, tornato ieri ad allenarsi individualmente in Danimarca

Ne parla così oggi La Repubblica: “Grazie a Simon Kjaer ora Sabrina può accompagnare il marito ad Ådalen, sui campi dell’Odense. La squadra dove Eriksen è cresciuto, che ha lasciato a 16 anni per inseguire nell’Ajax il sogno di diventare una stella del calcio europeo, e che ora gli ha riaperto le porte. È bastata una chiacchierata — domenica, dopo una serata in tv insieme al ct danese Hjulmand — con il direttore sportivo Michael Hemmingsen: Christian ha percorso la strada dalla sua casa in città, vicina al centro sportivo, poi insieme al personal trainer è entrato nel campo 4 riservato a lui e ha iniziato a correre. Un allenamento “cardio” blando, qualche calcio al pallone, per non dimenticare quale sia il mestiere che — dicono — vuol continuare a fare .

Non in Italia: dopo quel malore infatti nel suo cuore lavora invisibile un defibrillatore, e a queste condizioni nessuno qui gli garantirà l’idoneità. Se vorrà potrà farlo altrove: in Olanda, in Danimarca, in Inghilterra, i posti dove ha vissuto prima di Milano. Come per riannodare il presente con quel passato in cui Eriksen e Kjaer potevano essere felici anche insieme”, si legge.