Sky – Conte e l’inserimento di Eriksen, quando sarà in forma l’Inter cambierà modulo?

Come sarà integrato Eriksen nel modulo di Conte? In Europa League il danese partirà del primo minuto. Nella gara contro i bulgari non ci saranno molti dei titolari, secondo Skysport, perché si penserà al turn over. Andrea Paventi ha spiegato: «Il giocatore dovrà inserirsi nel 3-5-2 in una posizione intermedia, andando a scappare all’indietro, cercando di completarsi. Non sarà semplice perché non ha le stesse caratteristiche di Brozovic, Vecino o Barella, ma illumina dalla trequarti in avanti. Conte ha sempre lavorato tanto sui giocatori e potrebbe farlo crescere sotto altri aspetti. Però in futuro quando sarà nel pieno della condizione sarà possibile vedere anche un 3-4-1-2».

(Fonte: SS24)