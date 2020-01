Gds – Eriksen, l’Inter resta alla finestra senza sbilanciarsi troppo. Gli ostacoli…

Vidal a gennaio ed Eriksen in estate. Secondo la Gazzetta dello Sport è questa la strategia di mercato dell’Inter. L’obiettivo è regalare a Conte il cileno a gennaio, in estate si punterà sul danese anche se le difficoltà sono molteplici. “Vidal è obiettivo concreto e – salvo colpi di scena – sarà il botto del mercato nerazzurro di gennaio. Eriksen, invece, nei prossimi mesi sarà il sogno da coltivare, tenendo presente che per il centrocampista danese ci sarà da fare i conti con la concorrenza di tutte le big d’Europa, tra cui Real Madrid e Barcellona. Mourinho proverà anche in questo caso a fare meglio di Pochettino, che per tutto il 2019 ha provato invano a convincere Eriksen a rinnovare con gli Spurs arrivando a offrire 9 milioni a stagione. Ma se anche il tecnico portoghese dovesse fallire nel suo tentativo, il Tottenham potrebbe spingere per una cessione del danese già in questa finestra di mercato, per non perderlo poi a parametro zero“, si legge sulla Gazzetta.

LA CONCORRENZA – “A gennaio, l’unico club che sembra poter tentare il colpo Eriksen è il Manchester United, che aveva tentato di acquistarlo già in estate fino all’ultimo minuto utile della sessione di mercato. Ma la destinazione non sembra scaldare troppo il danese, che piace da sempre anche alle due grandi di Spagna, per esempio. Oggi però in pole position per Eriksen c’è il Psg, disponibile a prenderlo anche subito: in Francia Eriksen avrebbe la certezza di giocare la Champions e di sicuro non avrebbe problemi di ingaggio. Ecco perché l’Inter resta alla finestra, senza sbilanciarsi troppo. L’Inter sicuramente è iscritta alla corsa ad Eriksen e sarebbe incredibile il contrario, visto che in Europa pochi giocatori possono avere un impatto così forte sulle ambizioni di un club. Però gli ostacoli sono numerosi e oltre alla concorrenza, sarà difficile anche trovare un’intesa di ingaggio con il giocatore, che ovviamente punta a monetizzare al massimo il suo futuro status di svincolato. Insomma, difficile pensare che il prossimo contratto di Eriksen sia molto diverso da un quinquennale da almeno 15 milioni netti a stagione. E se così fosse, l’Inter non sarebbe in prima fila per il suo acquisto. Certo, fosse confermato il desiderio del danese di un trasferimento a Milano, è giusto pensare che l’Inter farà di tutto per accontentarlo“.

(Gazzetta dello Sport)