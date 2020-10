La Danimarca di Christian Eriksen ha battuto in trasferta l’Inghilterra per 1-0. Vittoria importante e prestigiosa, timbrata proprio dal centrocampista dell’Inter, in gol alla sua centesima gara in nazionale. Al termine dell’incontro i calciatori danesi hanno festeggiato negli spogliatoi, come dimostra la foto postata dall’ex Tottenham.