Eriksen, c’è una novità. No al ritorno in Premier per un motivo. Conte aveva…

Con il Tottenham prima e con il Leicester poi era tutto apparecchiato per il ritorno di Christian Eriksen in Premier League. Il suo primo e complicato anno all'Inter faceva pensare a un addio certo e scontato. Così non è stato. "Non era l’ingaggio del danese il problema, sia gli uni che gli altri si erano presi in carico l’intero stipendio del centrocampista. Gli affari sono saltati perché l’Inter chiedeva un indennizzo per il prestito", sottolinea la Gazzetta dello Sport.