In Danimarca – Numeri tristi per Eriksen. Con l’Inter ha giocato poco e in questa stagione…

Dalla presentazione alla Scala, all’ingresso in campo nei minuti di recupero contro il Bologna. È la parabola di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter. Con Antonio Conte il centrocampista ha via via trovato sempre meno spazio, un fatto che è dimostrato dai numeri snocciolati dal tabloid danese B.T.. Il centrocampista ha giocato 1.386 su 3.690 minuti possibili da quando è all’Inter, segnale che il tecnico nerazzurro ha puntato poche volte sul giocatore.

Cosa che non è accaduta nella stagione 2018/19 quando vestiva la maglia del Tottenham, lì ha giocato 2.772 su 3.150 minuti disponibili e in due partite è rimasto fuori per infortunio. Entrando nel dettaglio, in questa stagione Eriksen ha giocato solo 216 dei 900 minuti possibili in Serie A e la storia non è diversa in Champions, forse lì anche peggio. Per lui sono 94 minuti su 450 possibili. Numeri che parlano chiaro, numeri che parlano di un rapporto tra il tecnico e il giocatore mai decollato. Questa sera Eriksen, qualora Conte decidesse di mandarlo in campo dal 1′, avrà l’occasione di riscattarsi e perché no, di cambiare la sua storia con l’Inter. Una storia con un finale che sembra già scritto, ma nel calcio le storie cambiano in fretta.

(bt.dk)