Eriksen, l’Inter non vuole neanche mezzo rischio: ecco perché è arrivato un ordine tassativo

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Inter a Christian Eriksen: i nerazzurri cercheranno di completare l’acquisto in questa settimana. La distanza con il Tottenham si è ridotta e l’Inter, anche pubblicamente, non vuole commettere errori.

L’ordine del silenzio

Un week end di (relativa) calma prima di portare una nuova offensiva per il fuoriclasse. L’Inter sente di essere a buon punto per il centrocampista del Tottenham, ma è consapevole che, prima di festeggiare, c’è da fare l’ultimo tratto di strada. E che potrebbero essere necessari ancora alcuni giorni. Ecco perché l’input adesso è andare avanti a fare spenti, stando attenti a non pronunciare davanti a telecamere e taccuini… il nome del danese per non irritare i dirigenti inglesi e Mourinho.