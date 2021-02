Eriksen torna in panchina, ma l’Inter può contare su una nuova certezza. E ora Brozovic…

Il protagonista a sorpresa dell’ultima settimana in casa Inter è stato senza ombra di dubbio Christian Eriksen: il centrocampista danese, dopo mesi trascorsi ai margini, ha prima deciso il derby di Coppa Italia contro il Milan con una magia su calcio di punizione e poi si è ripetuto contro il Benevento, giocando titolare e fornendo un’ottima prestazione. Un vero e proprio rinforzo in più per i nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport:

“Il miglior acquisto del mercato di gennaio dell’Inter è stato… Christian Eriksen. Il danese, già fondamentale martedì per battere il Milan e conquistare l’accesso alle semifinali, ha offerto un’ottima prestazione anche sabato in casa contro il Benevento e nei prossimi quattro mesi punta a togliersi qualche soddisfazione in più rispetto a quelle “assaporate” da settembre a una settimana fa“.

ALTERNATIVA VERA – “Domani sera contro la Juventus tornerà nuovamente in panchina per lasciare il posto di perno davanti alla difesa a Brozovic, ma le risposte date in questo finale di gennaio “costringeranno” Conte ad allargare il turn over anche a lui o quanto meno a utilizzarlo come opzione in corso d’opera. […] Il match contro la formazione di Pippo Inzaghi ha permesso di capire che il ruolo di regista basso può essere il suo. Almeno finché il ritmo non si alza e lui viene lasciato giocare senza un minimo di pressione addosso“.

BROZOVIC – “Marcelo rimane titolare, ma fino a poco fa non aveva alternative visto che davanti alla difesa erano stati provati Barella, che però è inamovibile nel ruolo di mezzala, o Vidal e Gagliardini, quando però il modulo era il 3-4-1-2. Adesso la situazione è diversa perché Eriksen ha dimostrato di poter recitare la sua parte in cabina di regia. In situazioni particolari Eriksen e Brozovic giocheranno insieme, con il croato mezzala? E’ una soluzione da non scartare per avere più qualità“.