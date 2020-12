Sun – Eriksen torna in Premier? Lo United è in pole: ecco dove lo schiererebbe Solskjaer

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere lontano dall’Inter. Il danese non è al centro del progetto di Conte e dopo solo un anno potrebbe già lasciare l’Italia. Sulle tracce del danese ci sono parecchi club, tra cui Psg, Arsenal e Manchester United. Proprio i Red Devils sembrano essere in pole position per riportare Eriksen in Premier League. Secondo il Sun, però, l’Inter avrebbe già rifiutato eventuali scambi per il giocatore.

Il portale inglese avrebbe già individuato la posizione perfetta per Eriksen all’interno del Manchester United. Secondo il Sun, l’ex Tottenham sarebbe il trequartista perfetto nel 4-2-3-1 alle spalle di Rashford.