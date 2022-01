Eriksen racconta il malore: “Non ricordo nulla, come dormire. Ho sentito il cardiologo che…”

Nel corso di un'intervista a un'emittente danese, Christian Eriksen ha raccontato le sue sensazioni nel momento del malore del 12 giugno

Come dormire, come risvegliarsi da un sogno (o, meglio, da un incubo).

"Il malore? Ricordo di aver passato la palla indietro colpendola non il mio stinco. Poi, ho sentito un crampo al polpaccio e successivamente ho avuto un blackout. E' stato come se mi fossi addormentato. Mi sono svegliato all'ospedale ed è stato come svegliarsi da un sogno. Non ricordo nulla dell'accaduto. Solitamente, ricordo qualcosa di quello che sogno, ma in questo caso nulla. Ho faticato a respirare, e a un certo punto mi sono ritrovato i dottori intorno, mentre udivo le voci. Successivamente, ho sentito dire il cardiologo che avevo 30 anni. A quel punto, l'ho corretto: 'Hey, ne ho solo 29!'. Ho ripreso così conoscenza".