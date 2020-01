Inter, CorSera: “Giroud, balla un milione. Eriksen, Suning fa sul serio: lui ha già…”

Continua il lavoro dell’Inter sul mercato: la dirigenza vuole regalare ad Antonio Conte i rinforzi necessari per continuare la corsa scudetto contro la Juventus. L’obiettivo top, come riporta il Corriere della Sera, resta Christian Eriksen: “Il procuratore di Christian Eriksen, Martin Schott, è sbarcato a Milano e, nonostante le smentite, ha già avuto i primi abboccamenti con il management nerazzurro. Il club di Suning fa sul serio per la stella del Tottenham, in scadenza di contratto, sicuramente per giugno e se possibile per l’immediato: l’agente del danese riferirà della proposta al club londinese”.

Ma non c’è solo il danese sul taccuino di Marotta: “Del resto la pista alternativa che conduce ad Arturo Vidal si è complicata dopo la sconfitta del Barcellona nella Supercoppa di Spagna contro l’Atletico: la posizione di Valverde (tecnico da cui il cileno si sente emarginato) è in bilico. Non è pessimistico pensare che Vidal possa prendere tempo in attesa che si chiarisca la situazione in Catalogna. Segnali interlocutori arrivano da Londra per Giroud: è vero che Lampard apre alla cessione («può andare via anche senza sostituto») ma sottolineando che «il club dovrà essere soddisfatto». Ieri le parti si sono avvicinate: fra le richieste del Chelsea e l’offerta nerazzurra balla un solo milione di differenza. Da Manchester il tecnico Solskjaer è prudente sulla partenza di Ashley Young“, conclude il CorSera.