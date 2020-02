TS – Inter, col Ludogorets Eriksen si gioca la Juve: ecco perché Conte può schierarlo contro i bianconeri

Christian Eriksen prepara il suo esordio dal primo minuto a San Siro. In un ‘Meazza’ deserto per le note vicende legate al Coronavirus, il danese si gioca contro il Ludogorets le chance di conquistare una maglia da titolare all’Allianz Stadium contro la Juventus. Secondo Tuttosport, nelle scorse settimane Eriksen ha dimostrato di non essere ancora al top della condizione e di non essersi inserito completamente nei meccanismi di Antonio Conte.

Il quotidiano analizza la situazione di Eriksen, spiegando i motivi che spingono Conte a schierarlo oppure no contro la Juventus. Da un parte c’è da credere che il tecnico nerazzurro schiererà chi conosce a memoria il suo credo calcistico: inserimenti offensivi continui, pressing e ripiegamenti difensivi. Compiti che il danese non ha ancora assimilato completamente. Dall’altra parte, con lui l’Inter avrebbe un’alternativa in più rispetto all’uscita di palla sugli esterni o la verticalizzazione immediata per Lukaku o Lautaro, oltre al fatto che l’ex Tottenham non tremerebbe in uno stadio come quello bianconero.