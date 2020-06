Eriksen, test fisici super: l’Inter lancia il suo fuoriclasse. Altri 3 subito alla grande: i nomi

Christian Eriksen scatenato. Il fuoriclasse danese è risultato tra i più brillanti nei test fisici ad Appiano Gentile. E l’Inter è pronta a lanciarlo già dalla partita contro il Napoli, con in palio la finale di Coppa Italia.

“Se Antonio Conte sta mettendo sotto i suoi giocatori in queste settimane pre-ripartenza, è giusto anche raccontare chi al tecnico sta dando le risposte più soddisfacenti. Tra questi c’è Barella, come pure Sensi e lo stesso Lukaku, nonostante la stazza non sia esattamente ideale per le partenze lanciate. Ecco, nella top four dei test fisici di Appiano va inserito anche Eriksen. Ed è un’indicazione notevole, anche a breve termine.

Chris lancia a pieno titolo la sua candidatura per una maglia al San Paolo. E Conte sembra apprezzare, perché in più di qualche esercitazione tattica di questi giorni ad Appiano il centrocampista è stato inserito tra i titolari, insieme con Lautaro e Lukaku”, sottolinea la Gazzetta dello Sport.