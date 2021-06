GdS – Eriksen, presto una videochiamata con l’Inter. Da Kjaer una promessa

La Danimarca vuole a tutti i costi gli ottavi di finale dell'Europeo anche come regalo per il centrocampista nerazzurro

Lo spogliatoio della Danimarca prova a mettersi alle spalle il trauma per quanto accaduto a Christian Eriksen. Il centrocampista sta bene e per la squadra è tempo di concentrarsi sul campo per cercare la qualificazione agli ottavi di finale dell'Europeo. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Si torna a parlare di calcio e già questo meriterebbe uno spritz, al netto di tutto. Ora Eriksen è il motivo in più per inseguire gli ottavi, e non un pensiero fisso per le sue condizioni fisiche. Christian vale una promessa ed è intorno a questa che Kjaer guiderà i suoi da capitano, stasera. È la promessa che il milanista ha fatto all’amico, nei colloqui tra i due: passeremo il turno, te lo dobbiamo, ti regaleremo gli ottavi. I due si sentono tutti i giorni. E lo faranno anche oggi, prima della partita. Eriksen è la carica emotiva su cui questa Danimarca si poggia".