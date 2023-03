CdS – Bastoni, recupero per la Juve impensabile: oggi gli esami post infortunio

Staccato il pass per i quarti di finale di Champions League , l’Inter ospita la Juventus. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Simone Inzaghi, tornano oggi al lavoro i nerazzurri per preparare l’ultimo impegno pre-sosta. Da valutare su tutti le condizioni di Alessandro Bastoni , costretto al cambio per infortunio a Oporto.

Esami Bastoni

Il difensore - si legge sul Corriere dello Sport - è stato "costretto a chiedere il cambio a un quarto d’ora dalla fine per un guaio ai flessori della coscia sinistra. Il difensore si sottoporrà agli accertamenti del caso. Impensabile il recupero per domenica: più che altro, la speranza è che non si tratti di un vero stiramento e che possa tornare a disposizione già per la sfida con la Fiorentina, subito dopo la sosta”, si legge.