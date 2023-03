GdS – Inter, i quarti di finale portano 20 mln: “Ecco come cambia il mercato”

L'Inter ha centrato i quarti di finale dopo lo 0-0 di Oporto. Un traguardo che porta in dote almeno 20 mln di euro

Matteo Pifferi

L'Inter ha centrato i quarti di finale di Champions League dopo lo 0-0 di Oporto. Un risultato positivo e quasi impensabile ad inizio stagione, tanto che nel bilancio nerazzurro era stato messo in preventivo un terzo posto nel girone (con Bayern e Barcellona) e quindi la 'retrocessione' in Europa League. "Questo traguardo è pura acqua fresca per la proprietà nerazzurra", spiega La Gazzetta dello Sport che riporta anche le cifre:

"La Uefa onorerà la società di viale della Liberazione con un bonifico da 10,6 milioni di euro come premio per l'accesso ai quarti di finale. Puliti, limpidi e dissetanti come l'acqua dell'oasi quando si fa una gita affascinante ma faticosa in qualche prosciugante deserto. A questa somma, però, si aggiungerà anche il maxi incasso del Giuseppe Meazza per la prossima partita europea: contro il Porto sono stati contati 6,7 milioni nonostante i prezzi dei biglietti tutto sommato accessibili, quindi è lecito pensare che il ricavo sarà ancora superiore. A chiudere il quadretto, oltre a qualche bonus dagli sponsor, c'è infine l'aumento della quota di market pool sempre della Uefa che in parte dipende dalle partite disputate nella competizione: al Do Dragao l'Inter ne ha conquistate due in più, che porteranno la cifra totale sopra la soglia dei 20 milioni totali, appunto", conferma il quotidiano.

Come cambia il mercato — I 20 mln in arrivo cambiano anche lo scenario in merito al mercato estivo: "Questa somma non finirà in un tesoretto specifico dedicato a questo o quell'obiettivo, ma sarà semplicemente una chiave per ammorbidire i paletti che comunque la proprietà imporrà alla dirigenza per questioni di sostenibilità economica. Prima ancora di eventuali innesti, il beneficio potrebbe coinvolgere le uscite: si era parlato nelle scorse settimane dei sacrifici a cui probabilmente l'Inter avrebbe dovuto ricorrere per rimpinzare le casse. Uno prima della fine di giugno, uno dopo: ecco, con questi milioni la situazione diventa sempre più sfumata ed è possibile che basti una sola cessione "obbligata"", assicura La Gazzetta dello Sport che cita Dumfries e Brozovic come potenziali uscite.