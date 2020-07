CdS – Esonero Conte impraticabile, ecco perché. “Ma il tecnico potrebbe lasciare l’Inter se…”

“Centocinquanta milioni. Ecco i soldi che servono all’Inter per esonerare Antonio Conte e mettere sotto contratto, per tre anni, un allenatore almeno di pari livello (Allegri o Pochettino; un passo sotto Emery) più il relativo staff”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito all’analisi da fare in casa Inter, qualora la società decidesse di non dare più fiducia ad Antonio Conte. L’Inter, Suning e Zhang, però, non pensano di sostituire Conte perché reputano importante e fondamentale per vincere il fatto di garantire una continuità al progetto. Progetto che, al primo anno, non prevedeva la necessità di ottenere un trofeo, che invece diventerà ‘obbligatorio’ nell’arco dei triennio.

ADDIO CONTE? – Il CorSport, però, non esclude che sia Conte a fare un passo indietro, qualora non trovasse le condizioni per andare avanti. “In presenza di una sfida professionale ritenuta più affascinante e adatta alle sue ambizioni (guarda sempre all’Inghilterra e sogna di “vendicarsi” sul Chelsea), il tecnico pugliese potrà coglierla e l’Inter si guarderà intorno”, spiega il quotidiano che poi analizza la posizione dell’Inter: “Questo non vuol dire che in viale della Liberazione Conte sia stato già “scaricato”: era ed è considerato il miglior allenatore italiano che poteva essere messo sotto contratto nell’estate 2019, un vincente nato e, per un club che vuole trionfare in campionato, l’uomo giusto. Al tempo stesso però il prezzo per averlo è stato elevato. In termini di acquisti, ma anche di concessioni, sfoghi sopportati e tensioni. Il tutto al netto di un ingaggio astronomico per la A: dieci milioni netti più due di bonus per il 2019-20; dodici più due per le due successive annate. Ecco perché se a fine agosto le strade di Antonio e dell’Inter non si divideranno, qualcosa cambierà comunque”.