GdS – Inter, per Esposito piano alla Carboni: prossima stagione in Prima Squadra?

L'attaccante classe 2005 sta incantando con la Primavera nerazzurra: che numeri in questo 2023. Promozione in vista?

Francesco Pio Esposito è l'uomo del momento in casa Inter: l'attaccante della Primavera nerazzurra è stato l'autentico mattatore del match vinto ieri contro il Cagliari, nel quale ha messo a segno una strepitosa tripletta. Il suo rendimento in questo 2023 è sotto gli occhi di tutti, e con un cognome del genere è impossibile che tutto ciò non venga notato. Sono in tanti ora a sperare che questa possa essere la volta buona che un giovane del vivaio interista riesca ad arrivare stabilmente in Prima Squadra, e da viale della Liberazione arrivano segnali a tal proposito.